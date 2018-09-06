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06.09.2018, 14:51

Порошенко поднимет вопрос ФСБ в Донецке на Генассамблее ООН

Порошенко поднимет вопрос ФСБ в Донецке на Генассамблее ООН - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По мнению Украины, присутствие следователей ФСБ в Донецке является подтверждением оккупации части украинской территории Россией

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Президент Петр Порошенко поднимет вопрос незаконного присутствия в Украине следователей российской ФСБ на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, передает корреспондент Укринформа.

"Потому что Уголовный кодекс Российской Федерации позволяет ее следственным органам работать исключительно на территории РФ. И, по сути, этими своими действиями подтверждает оккупацию Донбасса. И Украина будет об этом говорить, в том числе во время выступления президента на Генеральной ассамблее ООН уже в сентябре этого года: что российские следователи делают на суверенной территории Украины?" - сказала Геращенко.

Ранее в ФСБ РФ признали, что сотрудники спецслужбы расследуют в оккупированном Донецке убийство главаря террористов ДНР Александра Захарченко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию. Также отказались объяснить действия России представители этой страны на заседании трехсторонней контактной группы в Минске.

По словам Геращенко, это является нарушением украинского законодательства, так как в Украине следственные действия могут проводить только украинские правоохранители, российской ФСБ украинская сторона разрешения на проведение следственных действий на своей территории не предоставляла.

Также, по словам представителя Украины в ТКГ, это является нарушением Уголовного кодекса РФ, который предусматривает, что следственные органы могут работать только на территории федерации.

"И фактически, это признание оккупации РФ Донбасса, если там уже шныряют не только военные, ФСБшники, потеряшки, но и следователи", - отметила Геращенко.

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Теги: петр порошенко, фсб, Ирина Геращенко, Донецк, Александр Захарченко
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