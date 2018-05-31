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31.05.2018, 14:33

Порошенко подписал указ "о десятилетии украинского языка"

Порошенко подписал указ "о десятилетии украинского языка" - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Петр Порошенко намерен объявить десятилетие украинского языка

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Президент Украины Петр Порошенко намерен объявить десятилетие украинского языка. Об этом он заявил сегодня во время визита в Ивано-Франковскую область, передает корреспондент LIGA.net.

По словам Порошенко, к нему обратились выдающиеся деятели науки с предложением объявить 2018-й годом украинского языка. "Я отказал им. Потому что за один год ты язык не защитишь. Но я принял решение и подписываю указ о том, что в 2018 году мы объявляем десятилетие украинского языка", - сказал он.

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После этих слов Порошенко подписал указ о неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействию созданию единого культурного пространства Украины.

16 марта 2018 года сообщалось, что на территории оккупированного Крыма сейчас действует только одна украинская школа.

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Теги: Перт Порошенко, украинский язык, указ о языке, десятилетие украинского языка
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