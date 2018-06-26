Чтоб наверняка: Порошенко закрепил подписью запуск антикорсуда

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Закон является техническим, он состоит из двух статей, которые позволяют на практике создать Антикоррупционный суд в Киеве

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Президент Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда №8497. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Этот закон является техническим. Законом создается Высший антикоррупционный суд, который будет находится в Киеве. Кабинету министров Верховная Рада поручила профинансировать его создание.

Президент напомнил, что этот закон был проголосован Верховной Радой в чрезвычайно короткие сроки в первом чтении и в целом.

"Фактически, кроме заключительных положений, закон состоит всего из двух статей. Статья 1. Образовать Высший антикоррупционный суд. Статья 2. Место нахождения, территориальная юрисдикция и статус определяются законом о Высшем антикоррупционном суде", - уточнил президент положения подписанного им закона.

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Рада также поддержала за основу проект изменений в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде 7441, за проголосовали 237 депутатов. Предусмотрено, что апелляционная палата Высшего специализированного суда будет действовать в его составе. При этом апелляционная палата будет организационно, кадрово и финансово автономной.

7 июня Верховная Рада приняла закон об антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.

Антикорсуд должен быть сформирован в течение года после вступления закона в силу. Он начнет работу, когда по результатам конкурса будут назначены не менее 35 судей, 10 из которых будут судьями апелляционной палаты.