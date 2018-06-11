Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
11.06.2018, 15:28

Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде

Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде 7 июня 2018 года

Реклама
Реклама

Президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон о Высшем антикоррупционном суде №7440. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

"Сегодня, в этот исторический день – годовщину безвиза – подписываю закон о Высшем антикоррупционном суде", - написал Порошенко.

Президент назвал подписанный им закон "ключевой вехой завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры в Украине".

Читайте также: Рада создала антикоррупционный суд: что дальше

7 июня 2018 года Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде – "за" проголосовали 317 депутатов. 9 июня документ подписал спикер парламента Андрей Парубий.

В НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре считают, что на запуск Антикоррупционного суда уйдет около полугода.

По мнению главы НАБУ Артема Сытника, в период непосредственно перед стартом работы Антикоррупционного суда будет "всплеск активности" адвокатов по делам, которые уже расследованы Бюро.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 11.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: антикоррупционный суд, антикоррупционные органы, петр порошенко, борьба с коррупцией, закон об антикоррупционном суде
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Скриншоты Онищенко: НАБУ занялось "перепиской БПП и Батьківщини"
Политика Скриншоты Онищенко: НАБУ занялось "перепиской БПП и Батьківщини"
ГПУ сообщила скандальному судье Емельянову о новом подозрении
Политика ГПУ сообщила скандальному судье Емельянову о новом подозрении
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 