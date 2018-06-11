Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

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Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде 7 июня 2018 года

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Президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон о Высшем антикоррупционном суде №7440. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

"Сегодня, в этот исторический день – годовщину безвиза – подписываю закон о Высшем антикоррупционном суде", - написал Порошенко.

Президент назвал подписанный им закон "ключевой вехой завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры в Украине".

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7 июня 2018 года Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде – "за" проголосовали 317 депутатов. 9 июня документ подписал спикер парламента Андрей Парубий.

В НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре считают, что на запуск Антикоррупционного суда уйдет около полугода.

По мнению главы НАБУ Артема Сытника, в период непосредственно перед стартом работы Антикоррупционного суда будет "всплеск активности" адвокатов по делам, которые уже расследованы Бюро.