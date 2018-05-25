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25.05.2018, 11:29

Порошенко поговорил с Лондоном о выводах следствия по МН17

Порошенко поговорил с Лондоном о выводах следствия по МН17 - Фото
Петр Порошенко и Тереза Мэй (коллаж - пресс-служба президента)

Собеседники сошлись на важности продолжения и усиления санкций против путинской России

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В процессе подготовки к саммиту Большой семерки, который состоится 8-9 июня в Канаде, Киев и Лондон договорились усилить мобилизацию международного сообщества в противостоянии гибридной войне Кремля против Запада и Украины в частности. Об этом сообщила пресс-служба президента Петра Порошенко по результатам его вечернего телефонного разговора с главой британского правительства Терезой Мэй.

Лидеры государств "выразили полную поддержку" промежуточным выводам официального следствия по катастрофе рейса MH17 в Донбассе, которое возложило вину за трагедию на 53-ю бригаду ПВО российской армии, и назвали их очередным доказательством агрессии РФ.

Также Порошенко и Мэй сошлись на важности продолжения и усиления санкций против России, особенно за запуск в работу незаконного Керченского моста во временно оккупированный Крым и невыполнение Кремлем минских договоренностей.

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Не забыли во время разговора и о заложниках боевиков, а также украинских политзаключенных в РФ и Крыму.

"Собеседники обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества в области безопасности и оборонной сфере", - подытожили в пресс-службе Порошенко.

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Теги: внешняя политика, телефонный звонок, петр порошенко, переговоры, Тереза Мэй
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