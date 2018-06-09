Порошенко поручил Денисовой проведать узников Кремля в РФ и Крыму

Людмила Денисова, замглавы АП Константин Елисеев и Петр Порошенко (фото – president.gov.ua)

commenthover

Омбудсмен сообщила, что в РФ в первую очередь встретится с Сенцовым, Кольченко, Клыхом, Карпюком и Сущенко

Реклама

Реклама

Президент Петр Порошенко сегодня провел встречу с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, во время которой поручил омбудсмену в ближайшее время проведать украинских политзаключенных в России и временно оккупированных Крыму и Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что для реализации поставленной задачи Порошенко отдал МИД распоряжение способствовать Денисовой в ее работе на территории государства-агрессора.

Также президент проинформировал омбудсмена о результатах своей встречи с семьями украинских узников Кремля в пятницу, 8 июня.

В комментарии телеканалу 112 Украина Денисова сообщила, что в РФ в первую очередь проведает Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка и Романа Сущенко. Сейчас согласовывают как дату визита украинского омбудсмена в Россию, так и день приезда в Украину российского уполномоченного Татьяны Москальковой.

По словам Денисовой, Киев подготовит список политзаключенных в РФ, с которыми омбудсмен намерена увидеться, и передаст его офису Москальковой. Первой целью визита украинского уполномоченного будет московское СИЗО Лефортово, также запланировано посещение следственного изолятора в оккупированном Симферополе.

Сегодня, 9 июня, президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены обеих стран в ходе взаимных визитов посетят заключенных граждан.