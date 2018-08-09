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09.08.2018, 10:33

Порошенко поручил МИД подготовить заявление о Крыме

Порошенко поручил МИД подготовить заявление о Крыме - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Новая резолюция о захваченном Россией украинском полуострове должна будет остановить любые спекуляции насчет статуса Крыма, считает глава государства

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Президент Петр Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию о временной оккупации украинского Крыма к следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН, "чтобы остановить какие бы то ни было спекуляции относительно статуса" полуострова. Об этом он рассказал у себя в Facebook.

"Сегодня мир отмечает международный день коренных народов мира. Для Украины эта дата - напоминание о судьбе крымских татар, которые сегодня живут в условиях российской оккупации и страдают от притеснений и издевательств. Украина продолжает борьбу за деоккупацию Крыма, за права и свободы крымскотатарского народа", - пишет глава государства.

По словам Порошенко, ГА ООН "неоднократно поддерживала позицию Украины". В частности, по нарушению прав крымских татар позиция цивилизованного мира остается неизменной, считает президент: "Крым – это Украина".

"Уверен, очень скоро коренной народ - крымские татары - и далее будут развивать уникальные традиции своих предков в свободном украинском Крыму", - подытожил Порошенко.

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РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. 

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Теги: петр порошенко, резолюция, оккупация крыма, генассамблея оон
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