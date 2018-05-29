Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.05.2018, 11:13

Порошенко пояснил "моральное право" Украины на миротворцев ООН

Порошенко пояснил "моральное право" Украины на миротворцев ООН - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина участвует в миротворческих операциях с первых лет своей независимости, напомнил президент

Реклама
Реклама

У Украины есть "моральное право" рассчитывать на миротворческий контингент ООН в Донбассе, поскольку страна уже много лет участвует в подобных миссиях в разных уголках мира. Об этом президент Петр Порошенко заявил в своем обращении по случаю Международного дня участников операций ООН по поддержанию международного мира и безопасности.

Глава государства отметил, что Украина участвует в миротворческих операциях с первых лет своей независимости и украинские военнослужащие своим профессионализмом и мужеством "получили признание и уважение во многих странах мира".

Порошенко напомнил, что более 30 украинских миротворцев погибли, "выполняя высокую миссию и защищая цели и принципы ООН".

"Большой вклад Украины в поддержание международного мира и безопасности дает нам моральное право рассчитывать на потенциал и адекватную помощь ООН в тяжелые времена, когда наше государство противостоит вероломной внешней агрессии", - подчеркнул президент.

Порошенко добавил, что развертывание во временно оккупированных районах Донбасса миротворческой миссии может стать "важным элементом урегулирования" с целью возвращения мира и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

24 мая 2018 года спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что миротворцы ООН должны заменить войска РФ на оккупированной части Донбасса.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 29.05.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: миротворческая миссия, миротворцы в Донбассе, петр порошенко, война в донбассе, миротворцы оон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Отрава для Европы": польский премьер - о Северном потоке-2
Политика "Отрава для Европы": польский премьер - о Северном потоке-2
В ООН назвали условие прекращения войны в Донбассе
Политика В ООН назвали условие прекращения войны в Донбассе
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 