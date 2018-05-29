Порошенко пояснил "моральное право" Украины на миротворцев ООН

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Украина участвует в миротворческих операциях с первых лет своей независимости, напомнил президент

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У Украины есть "моральное право" рассчитывать на миротворческий контингент ООН в Донбассе, поскольку страна уже много лет участвует в подобных миссиях в разных уголках мира. Об этом президент Петр Порошенко заявил в своем обращении по случаю Международного дня участников операций ООН по поддержанию международного мира и безопасности.

Глава государства отметил, что Украина участвует в миротворческих операциях с первых лет своей независимости и украинские военнослужащие своим профессионализмом и мужеством "получили признание и уважение во многих странах мира".

Порошенко напомнил, что более 30 украинских миротворцев погибли, "выполняя высокую миссию и защищая цели и принципы ООН".

"Большой вклад Украины в поддержание международного мира и безопасности дает нам моральное право рассчитывать на потенциал и адекватную помощь ООН в тяжелые времена, когда наше государство противостоит вероломной внешней агрессии", - подчеркнул президент.

Порошенко добавил, что развертывание во временно оккупированных районах Донбасса миротворческой миссии может стать "важным элементом урегулирования" с целью возвращения мира и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

24 мая 2018 года спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что миротворцы ООН должны заменить войска РФ на оккупированной части Донбасса.