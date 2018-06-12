Порошенко призвал Эрдогана содействовать освобождению заложников

Фото: president.gov.ua

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Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня

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Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в Турцию призвал президента этой страны Реджепа Эрдогана содействовать в освобождении украинских заложников. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.

Порошенко поблагодарил Эрдогана за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и защиту прав крымских татар, а также призвал его содействовать в освобождении украинских заложников.

Стороны высказались за продолжение интенсивного политического диалога на высшем уровне. В частности, речь шла об организации очередной встречи в рамках украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня, а также реализации инициативы о проведении трехстороннего саммита в формате Украина-Турция-Азербайджан.

Отдельно подчеркивалась важность завершения переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Сегодня уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что не исключает обмена украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко при участии Турции.