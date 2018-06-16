Порошенко призвал Макрона усилить давление на Россию

Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, Петр Порошенко (фото - twitter.com/poroshenko) Фото: twitter.com/poroshenko

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Также Макрон и Порошенко договорились о дальнейших контактах в нормандском формате для обеспечения выполнения минских договоренностей

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Президент Украины Петр Порошенко призвал президента Франции Эмманюэля Макрона усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских политзаключенных. Об этом шла речь во время сегодняшнего телефонного разговора между Порошенко и Макроном, сообщает пресс-служба АП.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе и необходимость внедрения миротворческой миссии ООН на всей его оккупированной территории.

Также Макрон и Порошенко договорились о дальнейших контактах в нормандском формате для обеспечения выполнения минских договоренностей.

Собеседники также обсудили подготовку к саммитам Украина-ЕС и Украина-НАТО, которые пройдут в июле в Брюсселе.

Президент Украины пригласил президента Франции посетить Украину с визитом.

Вчер Порошенко проинформировал послов стран Большой семерки об усилиях, которые прилагает Украина по освобождению украинских политзаключенных и заложников.