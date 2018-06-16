Порошенко призвал Макрона усилить давление на Россию

Президент Украины Петр Порошенко призвал президента Франции Эмманюэля Макрона усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских политзаключенных. Об этом шла речь во время сегодняшнего телефонного разговора между Порошенко и Макроном, сообщает пресс-служба АП.
Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе и необходимость внедрения миротворческой миссии ООН на всей его оккупированной территории.
Также Макрон и Порошенко договорились о дальнейших контактах в нормандском формате для обеспечения выполнения минских договоренностей.
Собеседники также обсудили подготовку к саммитам Украина-ЕС и Украина-НАТО, которые пройдут в июле в Брюсселе.
Президент Украины пригласил президента Франции посетить Украину с визитом.
Вчер Порошенко проинформировал послов стран Большой семерки об усилиях, которые прилагает Украина по освобождению украинских политзаключенных и заложников.