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16.07.2018, 12:07

Порошенко просят обменять российских на украинских моряков

Порошенко просят обменять российских на украинских моряков - Фото
Судно Норд (скриншот из видеозаписи)

Речь идет об экипажах кораблей Норд и ЯМК-0041: первый задержали украинские пограничники в Азовском море, второй - пограничники оккупантов Крыма

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Президента Петра Порошенко призвали рассмотреть возможность обмена экипажа задержанного во временно оккупированном Крыму рыболовецкого судна ЯМК-0041 на задержанных в украинских водах Азовского моря российских моряков с корабля Норд. Об этом его попросила омбудсмен Людмила Денисова, опубликовав в Facebook соответствующее письмо.

Уполномоченный по правам человека сообщила, что к ней обратились семьи моряков ЯМК-0041 (задержан 4 мая) и попросили помочь вернуть родных "на материк".

Семьи утверждают, что на судне были пять украинцев, которым 16 мая сообщили о "возбуждении уголовного дела" против капитана судна за "незаконный вылов". По данным Денисовой, капитан содержится в Симферопольском СИЗО, другие моряки проходят "свидетелями". У всех забрали паспорта.

"Согласно имеющимся у меня сведениям, состояние здоровья моряков крайне неудовлетворительное. На указанных лиц осуществляется психологическое давление и запугивание со стороны ФСБ РФ", - подчеркнула омбудсмен.

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25 марта 2018 года пограничники задержали в украинских водах Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом РФ, зарегистрированное во временно аннексированном Крыму. Члены экипажа (10 человек) нарушили порядок выезда с оккупированной территории и имели при себе паспорта граждан РA, незаконно выданные в Керчи. 30 марта суд арестовал судно, а 19 июня Херсонский горсуд отказался продлить запрет на выезд в Крым капитану Владимиру Горбенко и вернул экипажу российские паспорта.

4 мая 2018 года российские пограничники в Черном море возле мыса Тарханкут задержали украинское судно ЯМК-0041, которое конвоировали в Крым. Против капитана Виктора Новицкого открыли дело о браконьерстве.

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Теги: Норд, Людмила Денисова, оккупация крыма, омбудсмен, экипаж
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