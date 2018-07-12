Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
12.07.2018, 17:28

Есть плохая и хорошая новость: Порошенко о встрече Трампа-Путина

Есть плохая и хорошая новость: Порошенко о встрече Трампа-Путина - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина будет среди главных тем обсуждения, сообщил президент

Реклама
Реклама

Президент Петр Порошенко считает, что в результате предстоящей встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина не будет ни позитивных, ни негативных "сюрпризов". Об этом Порошенко сказал во время участия в специальной сессии на тему «Разговор с партнерами НАТО» в Брюсселе, сообщает пресс-служба главы государства.  

«Обычно я очень оптимистичный человек. Но, к сожалению, я не ожидаю никакого положительного сюрприза от Хельсинки - и это плохая новость. Но, в то же время, есть и хорошая новость - не будет никаких негативных сюрпризов », - сказал Порошенко.

Глава государства добавил: «Это будет просто встреча и начало дискуссии».

По словам Порошенко, «тональность и повестка дня встречи - обещающая». «Украина будет среди главных тем обсуждения. Политика непризнания незаконной аннексии Крыма будет точно озвучена как позиция», - подчеркнул Порошенко.

«Позиция номер один - мир. Потом - деоккупация. Мир и выполнение пакета по безопасности, который базируется на Минских договоренностях. Что, в свою очередь, возможно только при проведении миротворческой операции по решению и под мандатом Совета безопасности ООН. И какие (миротворцы, - ред.) способны прийти и защитить людей », - сказал Порошенко.

Он выразил надежду, что Трампу удастся доказать, что у России «нет никаких аргументов, чтобы не поддержать введение миротворцев».

Встреча Трампа с Путиным состоится в Хельсинки 16 июля 2018 года.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 12.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, дональд трамп, владимир путин, встреча, хельсинки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Донбассе задержан воевавший за боевиков россиянин - СБУ
Происшествия В Донбассе задержан воевавший за боевиков россиянин - СБУ
32% украинцев хотят заморозить конфликт в Донбассе - Рейтинг
Политика 32% украинцев хотят заморозить конфликт в Донбассе - Рейтинг
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 