Есть плохая и хорошая новость: Порошенко о встрече Трампа-Путина

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Украина будет среди главных тем обсуждения, сообщил президент

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Президент Петр Порошенко считает, что в результате предстоящей встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина не будет ни позитивных, ни негативных "сюрпризов". Об этом Порошенко сказал во время участия в специальной сессии на тему «Разговор с партнерами НАТО» в Брюсселе, сообщает пресс-служба главы государства.

«Обычно я очень оптимистичный человек. Но, к сожалению, я не ожидаю никакого положительного сюрприза от Хельсинки - и это плохая новость. Но, в то же время, есть и хорошая новость - не будет никаких негативных сюрпризов », - сказал Порошенко.

Глава государства добавил: «Это будет просто встреча и начало дискуссии».

По словам Порошенко, «тональность и повестка дня встречи - обещающая». «Украина будет среди главных тем обсуждения. Политика непризнания незаконной аннексии Крыма будет точно озвучена как позиция», - подчеркнул Порошенко.

«Позиция номер один - мир. Потом - деоккупация. Мир и выполнение пакета по безопасности, который базируется на Минских договоренностях. Что, в свою очередь, возможно только при проведении миротворческой операции по решению и под мандатом Совета безопасности ООН. И какие (миротворцы, - ред.) способны прийти и защитить людей », - сказал Порошенко.

Он выразил надежду, что Трампу удастся доказать, что у России «нет никаких аргументов, чтобы не поддержать введение миротворцев».

Встреча Трампа с Путиным состоится в Хельсинки 16 июля 2018 года.