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16.06.2018, 23:44

Порошенко сказал, когда могут принять закон о нацбезопасности

Порошенко сказал, когда могут принять закон о нацбезопасности - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Закон о национальной безопасности - это будет план нашего сотрудничества со странами НАТО, отметил глава государства

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На следующей неделе в Верховной Раде может быть проголосован закон о национальной безопасности. Об этом заявил в интервью украинским телеканалам президент Петр Порошенко.

Он уточнил, что законом о национальной безопасности мы продолжим реформирования сектора обороны и безопасности. «В какой части? Мы сделаем его более прозрачным, начиная от финансирования и заканчивая общественным контролем. Там будет ряд очень важных требований", - отметил Порошенко.

По его словам, Верховная Рада сможет вынести документ на второе чтение.

"Я буду делать все возможное, чтобы это произошло как можно раньше. Потому что в июле месяце у нас состоятся два важных события - это саммит Украина-ЕС и саммит НАТО, где, я уверен, вопрос Украины будет стоять очень высоко. Закон о национальной безопасности - это будет план нашего сотрудничества со странами НАТО", - подчеркнул президент.

В НАТО рассчитывают, что в законе о нацбезопасности будут учтены базовые принципы реформы сектора.

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Теги: петр порошенко, Закон о национальной безопасности
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