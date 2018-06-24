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24.06.2018, 19:43

Порошенко сказал спасибо Балуху за письмо и мужество

Порошенко сказал спасибо Балуху за письмо и мужество - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам президента, никто не сможет победить народ, который поет украинский гимн в застенках российских тюрем

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Президент Украины Петр Порошенко сказал спасибо "непокоренному Владимиру Балуху", украинскому политзаключенному в Крыму, который голодает уже 98 дней, за его письмо и мужество. Об этом он написал в своем Facebook.

"Никто не победит народ, который поет украинский гимн даже в кремлевских застенках - несмотря на запреты и под угрозой жестокого наказания", - написал Порошенко.

Он сказал, что Украина не прекратит борьбу за освобождение всех украинских заложников, находящихся в РФ, а также на территории временно оккупированного Донбасса и Крыма. 

"Делал и буду делать все, чтобы приблизить тот момент, когда буду иметь возможность пожать Вашу руку на свободной украинской земле", - отметил президент.

23 июня незаконно заключенный в оккупированном Россией Крыму Владимир Балух написал письмо президенту Украины Петру Порошенко. Фотокопию письма опубликовал в Facebook Ахтем Чийгоз.

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Теги: Владимир Балух, петр порошенко, политзаключенные
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