Порошенко созывает на совещание "дипломатическую армию"

Фото: facebook.com/petroporoshenko

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По мнению президента, дипломатические победы не менее важны, чем военные

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Президент Петр Порошенко в конце августа собирается провести совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины. Об этом сообщается на странице президента в Facebook.

"В конце этого месяца в рамках совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины скоординируем действия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности государства и определим ключевые приоритеты по всему комплексу наших внешних сношений", - отметил Порошенко.

"Победы наших дипломатов не менее важны, чем наших воинов на фронте!", - добавил президент.

По его словам, в условиях чрезвычайных вызовов нашему государству очень важно иметь мощное и эффективное дипломатическое войско.