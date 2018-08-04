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04.08.2018, 16:43

Порошенко созывает на совещание "дипломатическую армию"

Порошенко созывает на совещание "дипломатическую армию" - Фото
Фото: facebook.com/petroporoshenko

По мнению президента, дипломатические победы не менее важны, чем военные

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Президент Петр Порошенко в конце августа собирается провести совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины. Об этом сообщается на странице президента в Facebook.

"В конце этого месяца в рамках совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины скоординируем действия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности государства и определим ключевые приоритеты по всему комплексу наших внешних сношений", - отметил Порошенко.

"Победы наших дипломатов не менее важны, чем наших воинов на фронте!", - добавил президент.

По его словам, в условиях чрезвычайных вызовов нашему государству очень важно иметь мощное и эффективное дипломатическое войско.

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Теги: петр порошенко, МИД, дипломаты
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