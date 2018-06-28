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28.06.2018, 14:19

Порошенко: Стремление в НАТО и ЕС - внести в Конституцию Украины

Порошенко: Стремление в НАТО и ЕС - внести в Конституцию Украины - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

В ближайшее время президент передаст в Верховную Раду соответствующий проект

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Президент Петр Порошенко настаивает на необходимости внесения в Конституцию поправки, которая закрепит две тесно связанные друг с другом стратегические цели Украины - вступление в Европейский Союз и в НАТО. Об этом глава государства заявил в выступлении, посвященном 22-летию Конституции Украины.

Порошенко сказал, что в ближайшее время передаст в Верховную Раду соответствующий проект изменений в Конституцию.

Президент отметил, что готовя эту инициативу, он исходил из трех соображений.

Во-первых, европейская и евроатлантическая интеграция четко соответствуют национальным интересам Украины.

Во-вторых, ориентация на Евросоюз и Североатлантический альянс поддерживаются абсолютным большинством граждан, о чем убедительно свидетельствует динамика общественного мнения. 

В-третих, существует очевидная угроза ревизии европейской и евроатлантической стратегии под влиянием различных внешних и внутренних обстоятельств. По мнению президента, это происходит не только из-за сил, заслуживших репутацию пятой колонны. Порошенко считает, что среди политиков появляется все больше желающих поставить под сомнение четко выверенный европейский курс.

28 июня Порошенко призвал Верховную Раду отменить депутатскую неприкосновенность уже в 2018 году.

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Теги: петр порошенко, Конституция Украины
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