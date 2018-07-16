Порошенко: Трамп не сдал ни одной позиции по Украине

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

commenthover

Путин повторил слова Трампа о том, что США считают аннексию Крыма незаконной

Реклама

Реклама

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным не сдал ни одной позиции по Украине. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире программы Свобода слова.

Порошенко отметил, что то, что украинская тема мало звучала во время пресс-конференции после саммита Трамп и Путина, не значит, что она не обсуждалась на встрече.

Президент Украины напомнил, что Путин пересказал позицию Трампа - США считают аннексию Крыма незаконной. Более того, по мнению Порошенко, Путин проговорился, сказав, что именно Россия провела в Крыму референдум и захватила его - Украина никаких референдумов не проводила.

16 июля в Хельсинки состоялась встреча Трампа и Путина.

Читайте также: Тема дня. Чем закончилась встреча Трампа и Путина: самое главное

На пресс-конференции после встречи президентов США и РФ в Хельсинки Путин заявил, что Трамп подтвердил позицию США по непризнанию аннексии Крыма.

"Позиция президента Трампа по Крыму известна. Он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к России. У нас другая точка зрения, мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом... Для нас этот вопрос закрыт", - сказал российский президент.