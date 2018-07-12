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12.07.2018, 11:50

Порошенко: Украина не поддержит никаких проектов ЕС с участием РФ

Порошенко: Украина не поддержит никаких проектов ЕС с участием РФ - Фото
Петр Порошенко и Йенс Столтенберг (фото - пресс-служба президента)

Какие именно проекты подразумевал глава государства, делая это заявление на саммите НАТО в Брюсселе, неизвестно

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Украина не станет поддерживать какие бы то ни было общеевропейские проекты, если в них будет принимать участие страна-оккупант Россия. Об этом президент Петр Порошенко заявил на совместном с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом брифинге, который состоялся на саммите Альянса в Брюсселе.

"Мы не будем поддерживать любые общеевропейские проекты с участием России, особенно те, которые подрывают нашу безопасность", - сказал глава государства.

Президент не уточнил, о каких именно проектах идет речь.

Ранее Порошенко призвал лидеров Евросоюза отказаться от Северного потока-2.

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Северный поток-2 - проект газопровода из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. РФ хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. м газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства СП-2. Российский президент Владимир Путин заявил, что проекту противостоят в Европе из-за того, что США якобы хотят сами экспортировать газ в Европу.

ФРГФинляндия и Швеция уже дали разрешения на прокладку труб; против - страны БалтииПольшаДания, частично Молдова и, из-за океана, СШАВашингтон готовит санкции против компаний-участниц.

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Теги: петр порошенко, война в донбассе, оккупация крыма, саммит нато
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