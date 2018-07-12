Порошенко: Украина не поддержит никаких проектов ЕС с участием РФ

Петр Порошенко и Йенс Столтенберг (фото - пресс-служба президента)

commenthover

Какие именно проекты подразумевал глава государства, делая это заявление на саммите НАТО в Брюсселе, неизвестно

Реклама

Реклама

Украина не станет поддерживать какие бы то ни было общеевропейские проекты, если в них будет принимать участие страна-оккупант Россия. Об этом президент Петр Порошенко заявил на совместном с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом брифинге, который состоялся на саммите Альянса в Брюсселе.

"Мы не будем поддерживать любые общеевропейские проекты с участием России, особенно те, которые подрывают нашу безопасность", - сказал глава государства.

Президент не уточнил, о каких именно проектах идет речь.

Ранее Порошенко призвал лидеров Евросоюза отказаться от Северного потока-2.

Читайте также: Порошенко о курсе страны в НАТО: Нужно сделать откат невозможным

Северный поток-2 - проект газопровода из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. РФ хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. м газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства СП-2. Российский президент Владимир Путин заявил, что проекту противостоят в Европе из-за того, что США якобы хотят сами экспортировать газ в Европу.

ФРГ, Финляндия и Швеция уже дали разрешения на прокладку труб; против - страны Балтии, Польша, Дания, частично Молдова и, из-за океана, США. Вашингтон готовит санкции против компаний-участниц.