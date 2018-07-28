Порошенко: Украина не разрешит вмешиваться в дела церкви

Петр Порошенко (скриншот видео)

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Президент Петр Порошенко подчеркнул, что украинская власть не вмешивается в церковные дела, но и не даст этого делать другим странам

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Власть не будет вмешиваться в дела церкви, но и другим странам этого сделать не даст. Об этом сказал президент Петро Порошенко во время церемонии к 1030 годовщине крещения Руси.

"Я гарантирую - власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела, но подчеркиваю - и другим странам украинская власть не разрешит этого делать. Для этого и считаю необходимым обрубать все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", - заявил Порошенко.

Томос не будет значить создания государственной церкви, отметил президент и подчеркнул, что в России церковь - одна из скреп режима, и такая ситуация представляет собой угрозу национальной безопасности Украины.

Томос об автокефалии должен довершить утверждение независимости Украины и "укрепить религийную свободу, усилить права и свободы граждан", отметил Порошенко.

"Автокефалия - это вопрос нашей независимости, нашей национальной безопасности, всей мировой геополитики", - заявил президент Украины.

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22 апреля Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.