Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.05.2018, 00:52

Порошенко встретился с Бабченко: Я все знал

Порошенко встретился с Бабченко: Я все знал - Фото
Юрий Луценко, Петр Порошенко и Аркадий Бабченко (фото - president.gov.ua)

По словам президента, он был в курсе спецоперации СБУ и что убийство на самом деле инсценировали

Реклама
Реклама

Президент Петр Порошенко встретился с журналистом Аркадием Бабченко, чье убийство инсценировали накануне. 

По словам Порошенко, никто в администрации президента не знал о спецоперации, но он сам был в курсе. 

При этом пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, отвечая на вопрос в Facebook написала, что президент ничего не знал об инсценировании убийства, но при этом Порошенко никак не комментировал "убийство".

Порошенко представил к наградам сотрудников СБУ, которые участвовали в операции. 

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, журналист умер по пути в больницу. Полиция также опубликовала фоторобот "подозреваемого" в убийстве.

30 мая выяснилось, что убийство Бабченко было инсценировкой – живой и здоровый журналист появился на заранее анонсированном брифинге Службы безопасности. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что убийство Бабченко заказали российские спецслужбы и для поимки организаторов правоохранители инсценировали смерть журналиста. Подозреваемого в организации убийства задержали в тот же день в Киеве.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 30.05.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, этика, аркадий бабченко, инсценирование убийства, этиика
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Порошенко поручил предоставить Бабченко и его семье охрану
Политика Порошенко поручил предоставить Бабченко и его семье охрану
В Раде ждут прихода Порошенко
Политика В Раде ждут прихода Порошенко
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 