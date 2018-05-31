Порошенко встретился с Бабченко: Я все знал

Юрий Луценко, Петр Порошенко и Аркадий Бабченко (фото - president.gov.ua)

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По словам президента, он был в курсе спецоперации СБУ и что убийство на самом деле инсценировали

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Президент Петр Порошенко встретился с журналистом Аркадием Бабченко, чье убийство инсценировали накануне.

По словам Порошенко, никто в администрации президента не знал о спецоперации, но он сам был в курсе.

При этом пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, отвечая на вопрос в Facebook написала, что президент ничего не знал об инсценировании убийства, но при этом Порошенко никак не комментировал "убийство".

Порошенко представил к наградам сотрудников СБУ, которые участвовали в операции.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, журналист умер по пути в больницу. Полиция также опубликовала фоторобот "подозреваемого" в убийстве.

30 мая выяснилось, что убийство Бабченко было инсценировкой – живой и здоровый журналист появился на заранее анонсированном брифинге Службы безопасности. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что убийство Бабченко заказали российские спецслужбы и для поимки организаторов правоохранители инсценировали смерть журналиста. Подозреваемого в организации убийства задержали в тот же день в Киеве.