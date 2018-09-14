Порошенко встретился с Волкером: о чем говорили

Президент Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем Соединенных Штатов Америки по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщает пресс-служба главы государтсва.
Собеседники обсудили ситуацию в Донбассе. "Во время встречи была отмечена важность продолжения санкционной политики против России до полной деоккупации украинской территории", - отметили в пресс-службе.
Порошенко поблагодарил за укрепление обороноспособности украинской армии и отметил важность продолжения тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны.
На встрече обсуждались вопросы энергетической безопасности, в частности в контексте Северного потока - 2.
Волкер заявил, что псевдовыборы в Донбассе нелегитимные и нарушают логику минского процесса.
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