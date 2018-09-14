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14.09.2018, 06:15

Порошенко встретился с Волкером: о чем говорили

Порошенко встретился с Волкером: о чем говорили - Фото
Петр Порошенко и Курт Волкер (фото - president.gov.ua)

На встрече была отмечена важность продолжения санкционной политики против РФ до полной деоккупации Донбасса

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Президент Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем Соединенных Штатов Америки по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщает пресс-служба главы государтсва.

Собеседники обсудили ситуацию в Донбассе. "Во время встречи была отмечена важность продолжения санкционной политики против России до полной деоккупации украинской территории", - отметили в пресс-службе.

Порошенко поблагодарил за укрепление обороноспособности украинской армии и отметил важность продолжения тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

На встрече обсуждались вопросы энергетической безопасности, в частности в контексте Северного потока - 2.

Волкер заявил, что псевдовыборы в Донбассе нелегитимные и нарушают логику минского процесса.

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Теги: Курт Волкер, петр порошенко, санкции против рф, война в донбассе, деоккупация донбасса
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