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21.06.2018, 12:43

Послы G7 призвали к обмену Сенцова и других политзаключенных в РФ

Послы G7 призвали к обмену Сенцова и других политзаключенных в РФ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Заявление сделано от имени стран Большой семерки Группой поддержки Украины в рамках председательства Канады в G7

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Послы стран Большой семерки призвали к обмену незаконно удерживаемых в тюрьмах РФ режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных. Об этом говорится в сообщении, размещенном Группой поддержки Украины в рамках председательства Канады в G7 в 2018 году.

В сообщении сказано, что послы G7 "глубоко обеспокоены ситуацией" с Сенцовим и другим узниками Кремля.

"Их освобождение как часть более широкого двустороннего обмена задержанными будет важным гуманитарным шагом вперед", - говорится в заявлении в Twitter.

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14 июня, в день начала ЧМ-2018 по футболу в РФ, когда исполнился ровно месяц с момента начала голодовки Олега Сенцова, Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал немедленно освободить украинского политзаключенного в России.

5 июня, на 23-й день голодовки в российской колонии Белый медведь в Арктике, украинский режиссер Олег Сенцов призвал лидеров стран Большой семерки помочь всем политзаключенным, а не ему одному.

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Теги: Россия, страны большой семерки, большая семерка, политзаключенный, Олег Сенцов, обмен пленными, послы стран g7
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