Послы G7 призвали к обмену Сенцова и других политзаключенных в РФ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Заявление сделано от имени стран Большой семерки Группой поддержки Украины в рамках председательства Канады в G7

Реклама

Реклама

Послы стран Большой семерки призвали к обмену незаконно удерживаемых в тюрьмах РФ режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных. Об этом говорится в сообщении, размещенном Группой поддержки Украины в рамках председательства Канады в G7 в 2018 году.

В сообщении сказано, что послы G7 "глубоко обеспокоены ситуацией" с Сенцовим и другим узниками Кремля.

"Их освобождение как часть более широкого двустороннего обмена задержанными будет важным гуманитарным шагом вперед", - говорится в заявлении в Twitter.

Смотрите также: "Незаконно осужден, объявляю голодовку": истории узников Кремля

14 июня, в день начала ЧМ-2018 по футболу в РФ, когда исполнился ровно месяц с момента начала голодовки Олега Сенцова, Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал немедленно освободить украинского политзаключенного в России.

5 июня, на 23-й день голодовки в российской колонии Белый медведь в Арктике, украинский режиссер Олег Сенцов призвал лидеров стран Большой семерки помочь всем политзаключенным, а не ему одному.

Читайте также: Генсек Совета Европы готов подать прошение о помиловании Сенцова