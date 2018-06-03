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03.06.2018, 23:18

Посол Франции посетила Луганскую область - фото

Посол Франции посетила Луганскую область - фото - Фото
Фото: Юрий Клименко/Facebook

Дюмон интересовало состояние промышленности и аграрного сектора Луганской области

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Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон посетила Луганскую область. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

Согласно сообщению, она встретилась с командующим Объединенных сил Сергеем Наевым и обсудила ход операции в Донбассе.

Помимо этого, отметил Клименко, речь шла о проблемах и угрозах на пути к установлению мира в регионе.

Отмечается, что Дюмон интересовало состояние промышленности и аграрного сектора Луганской области.

Фото: Юрий Клименко/Facebook

Ранее сообщалось, что нынешний государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео тайно посещал Донбасс, когда был директором Центрального разведывательного управления - в период с 23 января 2017 года по 26 апреля 2018 года.  

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Теги: Донбасс, посол франции в украине, изабель дюмон
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