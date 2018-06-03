Посол Франции посетила Луганскую область - фото

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон посетила Луганскую область. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.
Согласно сообщению, она встретилась с командующим Объединенных сил Сергеем Наевым и обсудила ход операции в Донбассе.
Помимо этого, отметил Клименко, речь шла о проблемах и угрозах на пути к установлению мира в регионе.
Отмечается, что Дюмон интересовало состояние промышленности и аграрного сектора Луганской области.
Фото: Юрий Клименко/Facebook
Ранее сообщалось, что нынешний государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео тайно посещал Донбасс, когда был директором Центрального разведывательного управления - в период с 23 января 2017 года по 26 апреля 2018 года.