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23.07.2018, 20:32

Посол Италии прокомментировал скандальное заявление главы МВД

Посол Италии прокомментировал скандальное заявление главы МВД - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Италия четко и последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

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Позиция Италии в вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины остается четкой и последовательной. Об этом заявил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль, передает сайт МИД.

"Италия официально заявила об этом на всех международных площадках, включая недавние мероприятия, которые состоялись в рамках ЕС, НАТО и семерка", - отметил Чечилия.

Посла вызвали в украинское министерство за разъяснениями в связи с высказываниями министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини об Украине.

20 июля сообщалось, что Сальвини назвал Революцию достоинства "фальшивой", а аннексию Крыма "законной".

16 июля Сальвини на пресс-конференции в Москве заявил, что рассчитывает на снятие санкций с России уже до конца года.

Сальвини - один из лидеров правой партии Лига севера, выступающей за отделение северных провинций Италии и создание отдельного государства со столицей в Милане.

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Теги: аннексия Крыма, Маттео Сальвини, италия
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