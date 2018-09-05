Посол: Отмена санкций против РФ - правительственный курс Италии

Евгений Перелыгин (фото - facebook.com/alesya.tataryn)

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В начале зимы ЕС будет непросто проявить солидарность с Киевом из-за позиции властей Италии, которая совпадает с кремлевской, заявил Евгений Перелыгин

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В декабре, когда Евросоюз снова будет решать - продлевать санкции против России или нет, ситуация с единым мнением стран-членов из-за позиции Рима будет сложнее, чем в начале лета, когда только было сформировано новое итальянское правительство. Это прогнозирует украинский посол в Италии Евгений Перелыгин, пишет Сегодня.

Дипломат о возможности отмены санкций ЕС против РФ: "Теперь это официальный курс действующего правительства Италии. То есть, мы имеем ситуацию, которая отличается от других стран, где политики об этом только говорят. Италия, как ни прискорбно об этом говорить, единственная страна, где политика отмены санкций стала правительственной программой".

Теперь, сетует Перелыгин, на просьбы сохранять евросолидарность в вопросе санкций против страны-агрессора он слышит ответ, что "от обычного чиновника до премьера все должны выполнять правительственную программу".

По мнению посла, окончательная позиция Рима в вопросе продления санкций будет зависеть от решения других проблемных вопросов, которые накопились между Италией и ЕС.

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В конце июня Рим проголосовал за продление санкций против РФ. С той поры риторика властей Италии обостряется: в частности, лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини назвал "законным" российский захват Крыма. Тот же политик, ныне вице-премьер Италии, восхищается российским лидером Владимиром Путиным и ходит в футболке с его фото.

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте заявлял, что секторальные санкции против РФ, которые ЕС ввел за российскую оккупацию Крыма и войну в Донбассе, не должны возобновляться автоматически.