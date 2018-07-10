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10.07.2018, 16:34

Посол Польши: Внешняя политика становится жертвой внутренней

Посол Польши: Внешняя политика становится жертвой внутренней - Фото
Ян Пекло

Без свободной и демократической Украины нет безопасности и для Польши

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К сожалению, иногда международная политика становится жертвой внутренней и это влияет на отношения между странами. Об этом сказал посол Польши в Украине Ян Пекло, передает LIGA.net. 

"У вас (в Украине - ред.) началась избирательная кампания. И у нас тоже - перед локальными выборами. И, к сожалению, иногда международная политика становится жертвой внутренней", - уточнил он, подразумевая некоторые конфликты на исторической почве. 

Украина нужна Польше, а Польша нужна Украине во всех сферах - и политической, и культурной; тут все взаимосвязано.

По его мнению, сейчас отношения между странами "очень-очень хорошие", а то, что много украинцев живут в Польше - одно из доказательств этому. 

"Мы понимаем, что без свободной и демократической Украины нет безопасности и для Польши", - резюмировал посол.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий, выступая 4 июля в Европарламенте, заявил: то, что путинская Россия делает в Украине, является одной из основных угроз безопасности Европейского Союза.

В то же время последние изменения в польский закон об Институте национальной памяти не затронули статьи, которые предусматривают уголовное преследование за отрицание преступлений "украинских националистов, сотрудничавших с Третьим Рейхоми в 1925-1950 гг в районах Волыни и Восточной Галиции".

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Теги: польша, ян пекло
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