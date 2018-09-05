Посол Украины в Иране: Мы работаем в условиях жесткого давления

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По словам Сергея Бурдиляка, иранская сторона тоже испытывает давление со стороны России

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Посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк заявил, что украинские дипломаты работают в этой стране в условиях "очень жесткого давления" со стороны России. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

В ответ на вопрос, как влияет на экономическое сотрудничество Украины и Ирана подписание этой страной трехлетнего соглашения о введении зоны свободной торговли со странами Евразийского экономического союза, Бурдиляк ответил, что "Россия прямо ставит вопрос, что Украины не должно быть на иранском рынке".

"Поверьте, мы работаем в Иране в ситуации очень жесткого давления. Я не хочу останавливаться на некоторых моментах и рассказывать о нападениях, провокациях, которые у нас конкретно есть, - это отдельная статья", - заявил посол.

По его словам, иранская сторона тоже испытывает давление со стороны России, которая требует, чтобы меджлис Ирана признал аннексию Крыма.

"Но Иран этого не сделал! Вот представьте себе: с одной стороны огромное российское посольство, куча представительств компаний, невероятное количество сотрудников российских спецслужб - просто шаг нельзя сделать, чтобы за тобой кто-то не следовал, а с другой - наше небольшое посольство. И не могут россияне на сегодняшний день добиться от меджлиса признания Крыма территорией России", - сказал посол.

Недавно высокопоставленный иранский клирик Ахмад Хатами заявил, что Иран нанесет ракетный удар по США и союзному Израилю в случае причинения "вреда" этой стране с американской стороны.