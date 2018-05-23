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23.05.2018, 21:21

Посольство США требует от Кремля освободить украинцев

Посольство США требует от Кремля освободить украинцев - Фото
Мари Йованович Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В посольстве США в Украине назвали обвинения, предъявленные Сенцову, "ложными"

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Посольство США в Украине потребовало от России освободить всех украинских политзаключенных, которые удерживаются в РФ незаконно. Об этом говорится в Twitter посольства.

"С 2014 года Россия держит в заключении по ложным обвинениям Олега Сенцова, украинского режиссера и активиста. 14 мая он объявил голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных. Мы вместе с Олегом! #FreeSentov", - говорится в сообщении.

18 мая  Дмитрий Киселев, гендиректор МИА "Россия сегодня" (куда входит РИА Новости-Украина), заявил, что Кремль может обменять Вышинского на украинских политзаключенных Романа Сущенко или Сенцова. В МИД Украины сегодня заявили, что не исключают такой возможности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал от Киева официальных предложений по обмену Вышинского на Сенцова.

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Теги: Россия, политзаключенные, Посольство США, Олег Сенцов
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