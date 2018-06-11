Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
11.06.2018, 10:24

Посольство Украины: The Times напечатала карту России с Крымом

Посольство Украины: The Times напечатала карту России с Крымом - Фото
Фото: twitter.com/UkrEmbLondon

Карта России с Крымом появилась в номере издания, где были опубликованы локации ЧМ-2018, отметили украинские дипломаты

Реклама
Реклама

Британское издание The Times опубликовало карту России, включив в нее оккупированный Крым. Об этом  сообщило посольство Украины в Великобритании в Twitter.

"Посольство обращает внимание The Times тот факт, что неприемлемо отмечать на этой карте Крым, который был незаконно аннексирован Россией в Украине в 2014 году. Мы требуем изменить карту. Крым - это Украина", - отмечается в сообщении.

По информации украинских дипломатов, карта России с Крымом появилась в номере газеты, где были опубликованы локации чемпионата мира по футболу.

The Times пока не комментировала информацию.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призывает украинцев подумать, прежде чем ехать в Россию на чемпионат мира по футболу и не поддерживать агрессора финансово.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, карта, The Times, посольство Украины в Великобритании
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Семья Сенцова не просила Путина освободить его
Политика Семья Сенцова не просила Путина освободить его
Трамп вновь заявил, что Обама "позволил России забрать Крым"
Политика Трамп вновь заявил, что Обама "позволил России забрать Крым"
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 