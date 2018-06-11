Посольство Украины: The Times напечатала карту России с Крымом

Фото: twitter.com/UkrEmbLondon

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Карта России с Крымом появилась в номере издания, где были опубликованы локации ЧМ-2018, отметили украинские дипломаты

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Британское издание The Times опубликовало карту России, включив в нее оккупированный Крым. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании в Twitter.

"Посольство обращает внимание The Times тот факт, что неприемлемо отмечать на этой карте Крым, который был незаконно аннексирован Россией в Украине в 2014 году. Мы требуем изменить карту. Крым - это Украина", - отмечается в сообщении.

По информации украинских дипломатов, карта России с Крымом появилась в номере газеты, где были опубликованы локации чемпионата мира по футболу.

The Times пока не комментировала информацию.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призывает украинцев подумать, прежде чем ехать в Россию на чемпионат мира по футболу и не поддерживать агрессора финансово.