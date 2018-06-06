Председатель Совбеза ООН принял заявление по ситуации в Донбассе

Совбез ООН Фото: Getty Images

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Совбез осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно с использованием тяжелого вооружения

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Председатель Совбеза ООН в своем заявлении осудил обострение ситуации в Донбассе и выразил полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Текст заявления есть в распоряжении Укринформа

"Совет Безопасности выражает серьезную обеспокоенность по поводу последнего обострения ситуации в сфере безопасности на Востоке Украины", - говорится в документе.

Также подчеркивается, что Совбез осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно с использованием тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Глава Совбеза призвал к выполнению обязательств по разоружению и немедленному выводу тяжелого оружия в соответствии с минскими соглашениями.

Кроме того, в заявлении подчеркивается необходимость расширить предоставление гуманитарной помощи в пострадавших от конфликта регионах.

Также Совбез выразил полную поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и призвал все стороны содействовать ее работе.

Совбез ООН подтвердил "полную поддержку" резолюции 2166 (2014) по сбитому авиалайнеру рейса MH17 Малайзийских авиалиний.

Заявление председателя Совбеза ООН является официальным документом. В отличие от резолюции, этот документ не является обязательным к исполнению, но на его основании могут выполняться определенные действия в ООН.