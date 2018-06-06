Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.06.2018, 18:36

Председатель Совбеза ООН принял заявление по ситуации в Донбассе

Председатель Совбеза ООН принял заявление по ситуации в Донбассе - Фото
Совбез ООН Фото: Getty Images

Совбез осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно с использованием тяжелого вооружения

Реклама
Реклама

Председатель Совбеза ООН в своем заявлении осудил обострение ситуации в Донбассе и выразил полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Текст заявления есть в распоряжении Укринформа

"Совет Безопасности выражает серьезную обеспокоенность по поводу последнего обострения ситуации в сфере безопасности на Востоке Украины", - говорится в документе.

Также подчеркивается, что Совбез осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно с использованием тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Глава Совбеза призвал к выполнению обязательств по разоружению и немедленному выводу тяжелого оружия в соответствии с минскими соглашениями.

Кроме того, в заявлении подчеркивается необходимость расширить предоставление гуманитарной помощи в пострадавших от конфликта регионах.

Также Совбез выразил полную поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и призвал все стороны содействовать ее работе.

Совбез ООН подтвердил "полную поддержку" резолюции 2166 (2014) по сбитому авиалайнеру рейса MH17 Малайзийских авиалиний.

Заявление председателя Совбеза ООН является официальным документом. В отличие от резолюции, этот документ не является обязательным к исполнению, но на его основании могут выполняться определенные действия в ООН.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 06.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Донбасс, совбез оон, заявление
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Мариуполе пойман обстреливавший Марьинку и Красногоровку боевик
Происшествия В Мариуполе пойман обстреливавший Марьинку и Красногоровку боевик
Аваков предложил, кого в Украине стоит считать коллаборационистом
Политика Аваков предложил, кого в Украине стоит считать коллаборационистом
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 