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30.05.2018, 14:54

Представитель ОБСЕ вылетает в Киев в связи с убийством Бабченко

Представитель ОБСЕ вылетает в Киев в связи с убийством Бабченко - Фото
ОБСЕ

По словам Арлема Дезира, в Киеве он намерен встретиться с коллегами журналиста

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Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в скором времени посетит Киев в связи с убийством журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он написал в своем Twitter.

"Вылетаю в Киев в связи с убийством Аркадия Бабченко", - написал Дезир.

По словам представителя ОБСЕ, в Киеве он намерен встретиться с коллегами журналиста.

Ранее на сайте ОБСЕ сообщалось, что Дезир решительно осудил убийство Бабченко.

«Я возмущен этим ужасным актом. Я призываю власти быстро и тщательно расследовать обстоятельства этого убийства и привлечь его исполнителей и заказчиков к суду», - сказал чиновник.

29 мая 2018 года около 21:00 на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе Киева киллер трижды выстрелил в спину российскому журналисту Аркадию Бабченко, когда тот заходил в свою картиру. Он умер в карете скорой помощи. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего. 

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Теги: Арлем Дезир, обсе, свобода слова, журналист, аркадий бабченко
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