Премьер Польши не считает, что Трамп уступил Путину по Украине

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий считает, что президент США Дональд Трамп не пошел на уступки лидеру РФ Владимиру Путину касательно Украины во время вчерашнего саммита в Хельсинки. Об этом Моравецкий сообщил сегодня на пресс-конференции в Варшаве, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
"Я смотрю на последние события, также и в Хельсинки, где, возможно, один президент - нашей соседки (России) давил на президента США в деле каких-то уступок. Однако я этих уступок не заметил - ни в контексте аннексии Крыма, ни в контексте войны в Украине", - заявил Моравецкий.
Польский премьер считает, что стороны остались на своих позициях. "К сожалению, президент Путин также остался при своем мнении", - отметил Моравецкий..
Чиновник считает, что ни одно предположение о том, что Трамп может пойти на уступки, не подтвердилось.
"Поэтому я не вижу, где Трамп как-то серьезно или вообще каким-то значительным образом уступил", - сказал польский премьер.
На пресс-конференции по итогам саммита Путин заявил, что попросил США "настроить" Украину на выполнение минских соглашений. О Крыме Путин сказал, что Трамп продолжает настаивать на незаконности аннексии украинского полуострова. При этом он снова заявил о "референдуме", который был проведен "в полном соответствии с международным правом".
Кроме этого больше никакие заявления о ситуации в Донбассе или в Крыму ни со стороны Путина, ни со стороны Трампа вообще не звучали.
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