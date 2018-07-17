Премьер Польши не считает, что Трамп уступил Путину по Украине

Матеуш Моравецкий (фото - Facebook/MateuszMorawieckiPremier) Фото: Facebook/MateuszMorawieckiPremier

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Матеуш Моравецкий считает, что стороны остались на своих позициях

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Глава польского правительства Матеуш Моравецкий считает, что президент США Дональд Трамп не пошел на уступки лидеру РФ Владимиру Путину касательно Украины во время вчерашнего саммита в Хельсинки. Об этом Моравецкий сообщил сегодня на пресс-конференции в Варшаве, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Я смотрю на последние события, также и в Хельсинки, где, возможно, один президент - нашей соседки (России) давил на президента США в деле каких-то уступок. Однако я этих уступок не заметил - ни в контексте аннексии Крыма, ни в контексте войны в Украине", - заявил Моравецкий.

Польский премьер считает, что стороны остались на своих позициях. "К сожалению, президент Путин также остался при своем мнении", - отметил Моравецкий..

Чиновник считает, что ни одно предположение о том, что Трамп может пойти на уступки, не подтвердилось.

"Поэтому я не вижу, где Трамп как-то серьезно или вообще каким-то значительным образом уступил", - сказал польский премьер.

На пресс-конференции по итогам саммита Путин заявил, что попросил США "настроить" Украину на выполнение минских соглашений. О Крыме Путин сказал, что Трамп продолжает настаивать на незаконности аннексии украинского полуострова. При этом он снова заявил о "референдуме", который был проведен "в полном соответствии с международным правом".

Кроме этого больше никакие заявления о ситуации в Донбассе или в Крыму ни со стороны Путина, ни со стороны Трампа вообще не звучали.

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