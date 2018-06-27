"Запрет бандеризма": Польша намерена изменить скандальный закон

Фото: Facebook/MateuszMorawieckiPremier

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В польском правительстве заговорили о необходимости убрать из закона об ИНП статью об уголовном преследовании

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий хочет исключить статью об уголовной ответственности за обвинение поляков в военных преступлениях в годы Второй мировой войны и отрицание преступлений "украинских националистов" против поляков, которая содержится в скандальных январских поправках к закону об Институте национальной памяти (ИНП). Об этом глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик заявил в интервью Polskie Radio.

"Мы хотим исключить из закона поправку об уголовной ответственности, которая отвлекает внимание от цели закона. Следует помнить, что эта цель состояла в том, чтобы защитить доброе имя Польши и историческую правду", - отметил Дворчик.



"Мы хотим сделать коррекцию, в части январской поправки к закону об Институте национальной памяти. Мы отказываемся от уголовных положений, которые могут отвлечь внимание от цели этих правок", - сказал Дворчик.

По его словам, премьер обратился к спикеру Сейма в среду утром, 27 июня, с просьбой внести в повестку дня голосование по изменению закона об ИНП.

Глава канцелярии уточнил, что с точки зрения "защиты исторической правды" штрафы являются более эффективным наказанием.

В украинских СМИ скандальные поправки, которые вызвали критику со стороны США и Израиль, прозвали "законом о запрете бандеризма".

Поправки предусматривают уголовную ответственность за обвинение поляков в причастности к преступлениям нацистской Германии во времена Второй мировой войны и употребление недопустимого термина "польские лагеря смерти", а также за отрицание "преступлений украинских националистов" на территории Польши в 1925-1950 годах.