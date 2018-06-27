Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.06.2018, 13:14

"Запрет бандеризма": Польша намерена изменить скандальный закон

"Запрет бандеризма": Польша намерена изменить скандальный закон - Фото
Фото: Facebook/MateuszMorawieckiPremier

В польском правительстве заговорили о необходимости убрать из закона об ИНП статью об уголовном преследовании

Реклама
Реклама

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий хочет исключить статью об уголовной ответственности за обвинение поляков в военных преступлениях в годы Второй мировой войны и отрицание преступлений "украинских националистов" против поляков, которая содержится в скандальных январских поправках к закону об Институте национальной памяти (ИНП). Об этом глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик заявил в интервью Polskie Radio.

"Мы хотим исключить из закона поправку об уголовной ответственности, которая отвлекает внимание от цели закона. Следует помнить, что эта цель состояла в том, чтобы защитить доброе имя Польши и историческую правду", - отметил Дворчик.
    
"Мы хотим сделать коррекцию, в части январской поправки к закону об Институте национальной памяти. Мы отказываемся от уголовных положений, которые могут отвлечь внимание от цели этих правок", - сказал Дворчик.

По его словам, премьер обратился к спикеру Сейма в среду утром, 27 июня, с просьбой внести в повестку дня голосование по изменению закона об ИНП.

Глава канцелярии уточнил, что с точки зрения "защиты исторической правды" штрафы являются более эффективным наказанием. 

В украинских СМИ скандальные поправки, которые вызвали критику со стороны США и Израиль, прозвали "законом о запрете бандеризма".

Поправки предусматривают уголовную ответственность за обвинение поляков в причастности к преступлениям нацистской Германии во времена Второй мировой войны и употребление недопустимого термина "польские лагеря смерти", а также за отрицание "преступлений украинских националистов" на территории Польши в 1925-1950 годах.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Вторая мировая война, Премьер Польши, Михал Дворчик, Матеуш Моравецкий, запрет бандеризма, ИНП, концентрационные лагеря, концлагеря, закон об ИНП, Израиль, польша, институт национальной памяти, польские лагеря смерти, концлагерь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Киеве завернули приглашение Ягланда на "роскошный прием" в ПАСЕ
Политика В Киеве завернули приглашение Ягланда на "роскошный прием" в ПАСЕ
Лидеры "большой коалиции" ФРГ не смогли договориться по беженцам
Мир Лидеры "большой коалиции" ФРГ не смогли договориться по беженцам
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 