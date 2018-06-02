Президент Эстонии: В Украине война - это не замороженный конфликт

Керсти Кальюлайд (фото - flickr.com/eu2017ee)

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По словам президента Кальюлайд, в Донбассе продолжают гибнуть люди и нельзя избегать слова "война"

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В Украине идет война - это не замороженный конфликт. Об этом сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, передает ее пресс-служба.

"Только за прошлую неделю в Украине были убиты четыре человека, включая 15-летнюю девочку, и еще 15 человек были ранены. Это не замороженный конфликт - это война", - сказала Кальюлайд.

Она также напомнила, что десять лет частично оккупирована территория Грузии и ЕС ничего не смог сделать.

Кальюлайд сказала, что люди на оккупированных территориях живут в страхе - они не хотели общаться. В то же время переселенцы жаловались на украинское правительство.

"Я увидела свободных людей демократического государства, которые набраываются на политического лидера. Бесстрашно требуя от политиков работать лучше", - рассказала президент.

"Что бы мы не думали о качестве управления в Украине, люди там свободные. Это огромное преимущество. (...) Но все это может быть потеряно, если мы забудем. Если будет игнорировать. (...) Будет избегать использовать слово "война" или "оккупация", - считает президент Кальюлайд.

Керсти Кальюлайд стала первым иностранным лидером, который посетил Донбасс. Она считает, что Украине одновременно с противостоянием гибридной агрессии со стороны России не стоит забывать и о реализации реформ.