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09.06.2018, 00:02

Президент Евросовета призвал G7 поддержать Олега Сенцова

Президент Евросовета призвал G7 поддержать Олега Сенцова - Фото
Дональд Туск

Туск уверен, что международная солидарность может спасти жизнь политзаключенного в РФ украинца

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Президент Европейского совета Дональд Туск на саммите в канадском Квебеке призвал лидеров стран Большой семерки поддержать политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Заявление Туска опубликовано на его странице в Facebook.

"Наша солидарность может спасти его жизнь. Сегодня я призвал лидеров G7 выразить поддержку Олегу Сенцову, украинском кинорежиссеру, который участвовал в Евромайдане в Киеве и противостоял аннексии Крыма Россией", - сказал глава Евросовета.

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму. 31 мая объявил голодовку украинский политзаключенный Александр Кольченко с требованием освободить Сенцова. 4 июня он попал в медсанчасть. 7 июня Кольченко прекратил голодовку - он принял это решение самостоятельно, потому что очень ослаб. 8 июня стало известно о решении объявить голодовку украинским политзаключенным в РФ Станиславом Клыхом.

Наталья Каплан, двоюродная сестра Сенцова, в открытом обращении к Комитету министров, генсеку и комиссару по правам человека Совета Европы призвала еврочиновников поспособствовать освобождению ее брата, который голодает, и других узников путинского режима.

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Теги: политзаключенные, голодовка, дональд туск, Олег Сенцов
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