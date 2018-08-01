Президент подписал закон о правовом статусе пропавших без вести

Фото: пресс-служба президента

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Закон предусматривает создание электронной базы данных лиц, пропавших без вести

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Президент Петр Порошенко подписал закон № 2505-VIII о правовом статусе лиц, пропавших без вести. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ определяет правовой статус лиц, пропавших без вести, и обеспечивает правовое регулирование отношений, связанных с установлением и учетом, поиском и социальной защитой таких лиц и их родственников.

"Закон направлен на имплементацию международных договоров по международному гуманитарному праву и международного права прав человека по защите лиц, пропавших без вести, и их родственников, участницей которых является Украина", - отметили в пресс-службе.

Документом определяются основные полномочия и задачи комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Закон предусматривает создание единого реестра лиц, пропавших без вести, - электронной базы данных, которая будет содержать сведения о лицах, пропавших без вести, информацию о неопознанных останках, а также о наличии или отсутствии решения суда о признании разыскиваемых лиц без вести пропавшими или объявления умершими.

Документом определена структура реестра, порядок внесения сведений и предоставления информации.

"Реализация положений закона позволит должным образом урегулировать правовой статус лиц, пропавших без вести, обеспечить надлежащую правовую защиту таких лиц и их родственников, а также урегулировать вопросы их розыска в соответствии со стандартами международного гуманитарного права, международного права прав человека и рекомендаций Совета Европы", - подчеркнули в пресс-службе.

Документ вступает в силу на следующий день после опубликования.

По состоянию на 23 апреля 2018 года более 400 человек считались пропавшими без вести в Донбассе.