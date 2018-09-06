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06.09.2018, 19:10

Президент собирает депутатов БПП в госрезиденции Залесье

Президент собирает депутатов БПП в госрезиденции Залесье - Фото
Петр Порошенко

Депутаты с президентом отметят начало политического сезона

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Об этом LIGA.net сообщили несколько депутатов фракции БПП.

Некоторые депутаты, опрошенные LIGA.net подтвердили проведение встречи с участием президента Украины Петра Порошенко.

Уже известно, что не все депутаты приняли приглашения главы государства. Часть сообщила, что они не поедут на встречу. Одной из причин отказа от неформальной вечеринки, называют нежалание употреблять алкоголь.   

Также неизвестно, будут ли на встрече присутствовать другие высокопоставленные чиновники и представители власти. Встреча должна начаться в 20:00.

Кроме того, корреспондент издания сообщает, что сейчас на трассе в сторону города Бровары, наблюдаются повышенные меры безопасности. Через каждые 50 метров правопорядок охраняют экипажи патрульных полицейских.  

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Теги: порошенко, Блок Петра Порошенко
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