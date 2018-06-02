Президент Украины впервые за 22 года совершит визит в Испанию

Петр Порошенко Фото: АП

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Порошенко станет первым из иностранных лидеров, кто посетит Испанию с момента назначения нового премьер-министра Педро Санчеса

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Президент Украины Петр Порошенко 2-4 июня посетит Испанию с официальным визитом, который станет первым за последние 22 года визитом главы украинского государства в Королевство. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Согласно сообщению, во время визита Порошенко встретится с королем Испании Фелипе VI, новым премьер-министром Педро Санчесом, председателем парламента Аной Марией Пастор и представителями деловых кругов Испании.

Также у него запланирован визит в регион Галисия, где пройдет встреча с председателем регионального правительства Альберто Нуньес Фейхоо.

Отмечается, что президент Украины станет первым из иностранных лидеров, кто посетит Испанию с момента назначения нового премьер-министра Педро Санчеса.

24 мая королевская семья сообщила, что король Испании Хуан Карлос посетит Украину, чтобы поддержать футбольный клуб "Реал" на финале Лиги чемпионов УЕФА в Киеве.