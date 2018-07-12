Президентский опрос Рейтинга: кто проходит во второй тур

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По словам социологов, среди респондентов, которые намерены голосовать на выборах президента, почти каждый пятый еще не определился с выбором

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Если бы выборы президента состоялись в июле этого года, то за лидера Батькивщины Юлию Тимошенко готовы проголосовать 17,1% определившихся респондентов, экс-министра обороны Анатолия Гриценко – 9,7%. Об этом заявляют в социологической группе Рейтинг, ссылаясь на результаты опроса.

Лидер фракции Оппозиционный блок Юрии Бойко набрал 8,9%, актер Владимир Зеленский - 8,5%, лидер Радикальной партии Олега Ляшко - 8,1%.

За президента Петра Порошенко готовы проголосовать 7,8% опрошенных, музыканта Святослава Вакарчука, - 6,6%.

Социологи подчеркнули, что среди респондентов, которые намерены голосовать, почти каждый пятый не определился с выбором.

"В рейтинге "второго выбора" лидерские позиции занимают Вакарчук (5,3%), Тимошенко (4,9%). Зеленский (4,7%), Гриценко (4,7%). Антирейтинг возглавляет Порошенко: почти половина респондентов не проголосовали бы за него ни в коем случае. За Тимошенко не проголосовали бы 28,5%, Яценюка - 26,9%, Ляшко - 26,2%, Тягнибока - 18,9%, Бойко - 16,1%, Рабиновича - 15,6%", - уточняется в сообщении.

Ни актер, ни музыкант пока не говорили, что намерены баллотироваться в президенты, однако в новом опросе от группы Рейтинг они есть.

Опрос проводился с 22 июня по 5 июля 2018 года среди 3200 респондентов методом интервью . Ошибка репрезентативности исследования не более 1,7%.

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В июньском опросе Киевского международного института социологии лидируютТимошенко и Гриценко, Порошенко – на пятом месте.

В рейтинге от соцслужбы центра им. Разумкова за май 2018 года лидируют Тимошенко, Гриценко и Бойко, а Порошенко занимает четвертое место в гонке.