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04.06.2018, 21:49

Приговор Сущенко может ускорить его освобождение - Геращенко

Приговор Сущенко может ускорить его освобождение - Геращенко - Фото
Ирина Геращенко Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Те украинцы, которых удалось освободить к этому времени, получили такой шанс после вынесения приговора, отметила вице-спикер Рады

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Вынесенный сегодня в Москве приговор украинскому журналисту Роману Сущенко дает Украине больше возможностей в переговорах по его освобождению. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Я хочу напомнить, что всех, кого нам удалось освободить из российских тюрем, получили этот шанс после вынесения псевдоприговора. Поэтому с одной стороны, вынесение приговора дает нам больше маневров в переговорах для того, чтобы разговаривать с Москвой для освобождения Романа», - сказала Геращенко.

В то же время, отметила она, это не означает, что процесс освобождения Сущенко будет быстрым. Она привела в пример других украинских политзаключенных, которым уже вынесены приговоры, но которые до сих пор остаются в российских тюрьмах.

Сегодня, 4 июня, Московский городской суд вынес приговор незаконно удерживаемому в столичном российском СИЗО журналисту информагентства Укринформ Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.

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Теги: приговор, освобождение, роман сущенко, Ирина Геращенко
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