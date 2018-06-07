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07.06.2018, 16:44

Приговор Сущенко: Рада призвала ввести новые санкции против РФ

Приговор Сущенко: Рада призвала ввести новые санкции против РФ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

От России Верховная Рада требует отменить незаконное решение по делу Сущенко, освободить его и обеспечить ему беспрепятственное возвращение в Украину

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Рада призвала ввести новые санкции против России из-за приговора украинскому журналисту Роману Сущенко, передает корреспондент LIGA.net.

За постановление №8446 об обращении Верховной Рады Украины к парламентам других стран в связи с противоправным приговором Московского городского суда по делу незаконно удерживаемого в РФ гражданина Украины Романа Сущенко проголосовали 238 депутатов.

"Верховная Рада обращается ко всем странам мира, международным организациям и институциям с призывом ввести новые санкции против РФ в связи с тем, что она продолжает политические преследования и нарушение прав человека", - сказано в обращении.

Также депутаты призвали международную общественность содействовать привлечению к ответственности всех причастных к политическим преследованиям граждан Украины в России. В том числе тех, кто причастен к противоправному приговору Сущенко.

От России Рада требует отменить незаконное решение по делу Сущенко, освободить его и обеспечить ему беспрепятственное возвращение в Украину.

30 сентября 2016 года в Москве ФСБ незаконно задержала собкора ИА Укринформ во Франции Романа Сущенко. Ему предъявили обвинение в "шпионаже" и заявили, что Сущенко - "сотрудник ГУР". В разведке это опровергли. Российские прокуроры требовали для него 14 лет тюрьмы, и 4 июня 2018 года суд вынес приговор - 12 лет колонии строгого режима. Во время "последнего слова" Сущенко не признал вину.

СМИ сообщали, что Сущенко или другого украинского политзаключенного Олега Сенцова могут обменять на задержанного в Киеве кремлевского пропагандиста Кирилла Вышинского - главу теперь уже закрытого ресурса РИА Новости Украина.

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Теги: верховная рада, антироссийские санкции, Сущенко Роман, Россия, санкции, санкции против россии
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