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25.05.2018, 07:02

Пришло время России отвечать: Госдеп о выводах по катастрофе MH17

Пришло время России отвечать: Госдеп о выводах по катастрофе MH17 - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Вашингтон уверен в правильности выводов следственной группы, согласно которым РФ несет ответственность за сбитый пассажирский лайнер

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В Государственном департаменте США заявили, что полностью доверяют выводам международной Совместной следственной группы (JIT) по катастрофе пассажирского самолета MH17, который в 2014 году был сбит в небе над Донбассом. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"США полностью доверяют выводам Совместной следственной группы (JIT), представленным сегодня (24 мая - ред) голландской прокуратурой: для поражения самолета Малазийских авиалиний МН-17 была применена ракетная пусковая установка с 53-й зенитной бригады РФ, расположенной в Курске", - сказано в документе.

В ведомстве подчеркнули, что "MH17 был сбит зенитной ракетой "Бук" класса земля-воздух, выпущенной с территории на востоке Украины, которая была под контролем России и сил, возглавляемых Россией".

Госдеп сослался на решение Совбеза ООН о том, что "все причастные должны быть привлечены к ответственности".

"Пришло время для России прекратить свою ложь и отвечать за свою роль в поражении самолета", - заявили в Вашингтоне, указав на способность Нидерландов законно и справедливо преследовать ответственных за преступление.

24 мая эксперты совместной следственной группы (JIT) пришли к выводу, что пассажирский лайнер рейса МН17 Малазийских авиалиний в июле 2014 года над Донбассом сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.

Позже Владимир Путин заявил, что РФ признает результаты расследования, если будет участвовать в нем.

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Теги: Госдепартамент США, владимир путин, сб оон, MH17, бук, катастрофа рейса MH17, курск
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