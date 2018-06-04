Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.06.2018, 11:56

Производители телефонов имели доступ к данным на Facebook - NYT

Производители телефонов имели доступ к данным на Facebook - NYT - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Издание пишет, что соцсеть предоставляла доступ к данным пользователей 60 производителям мобильных телефонов

Реклама
Реклама

Компания Facebook за последние 10 лет предоставила доступ к данным пользователей соцсети как минимум 60 компаниям, которые производят мобильные телефоны, включая Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно сообщению, в рамках партнерских договоренностей по обмену данными, компании-разработчики смартфонов в ряде случаев имели доступ к данным пользователей соцсети и их друзей.

Отмечается, что большинство соглашений до сих пор в силе, хотя с апреля 2018 года Facebook начал постепенно от них отказываться.

Эти сделки позволили Facebook расширить охват и позволить производителям устройств предлагать клиентам популярные функции социальной сети, такие как кнопки обмена сообщениями, "like" и адресные книги.

Также сказано, что педставители Facebook уверяют, что все соглашения с производителями телефонов о доступе к данным соответствуют правилам компании и требованиям Федеральной комиссии по торговле США.

В компании заявили, что за все время действия соглашений не было ни одного случая каких-либо злоупотреблений полученными данными.

Ранее выяснилось, что компания Cambridge Analytica использовала личные данные десятков миллионов пользователей Facebook для таргетирования политической рекламы. 2 мая Cambridge Analytica объявила о прекращении работы.  

11 апреля Цукерберг на слушаниях в Конгрессе сообщил, что соцсеть сохраняет данные о сайтах, посещаемых пользователями. Также он сказал, что его персональные данные были слиты Cambridge Analytica.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: данные пользователей, утечка данных Facebook, facebook, Марк Цукерберг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Цукерберг извинился перед пользователями Facebook
Мир Цукерберг извинился перед пользователями Facebook
Цукерберг выступает перед Европарламентом
Технологии Цукерберг выступает перед Европарламентом
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 