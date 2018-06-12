Производительность Рады за 3,5 года снизилась - Опора

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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По данным Опоры, за 3,5 года работы Рады VIII созыва увеличивается тенденция к регистрации законопроектов и одновременно к уменьшению принятия законов

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С ноября 2014 года по май 2018 года украинские парламентарии зарегистрировали 6613 проектов законов, но приняли только 808. Об этом говорится в исследовании ВОО «Гражданская сеть ОПОРА» - «Полтора года до финиша: что сделали депутаты за 3,5 года в парламенте», сообщает Укринформ.

По словам руководителя проекта Опоры «Рада» Анатолия Бондарчука, за 3,5 года работы Верховной Рады восьмого созыва увеличивается тенденция к регистрации законопроектов и одновременно к уменьшению принятия законов.

«В этом созыве было принято уже 808 законопроектов. Если говорить в процентном соотношении - это 12% от общего количества поданных законопроектов ... Если говорить о предыдущих созывах, и понимая, что осталось еще 1,5 года работы парламента, то мы видим, что такое количество законопроектов будет постоянно увеличиваться», - отметил Бондарчук на пресс-конференции.

По мнению ОПОРЫ, невысокий показатель принятых законов связан с тем, что с каждым созывом в парламенте регистрируют все больше и больше законопроектов. В третьем созыве их было зарегистрировано 3891, в четвертом - 5185, в шестом - 6616. Результативность третьего созыва - 21% принятых законов, в четвертом - 28%, в шестом - 17%. Пятый и седьмой созывы не принимались в расчет из-за того, что проработали только два года.

В текущем созыве наиболее продуктивным оказался 2015 год, когда в правительственную коалицию входило пять фракций. За это время было принято 340 законопроектов. В 2016 году парламент успешно проголосовал 212 проектов законов, зато в 2017 году - 174.

«По состоянию на конец мая 2018 в парламенте было принято 64 закона», - отметил Бондарчук.

По мнению руководителя проекта, с приближением парламентских выборов производительность парламента будет снижаться.

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По данным Комитета избирателей Украины, в мае 2018 года 71 народный депутат пропустил 90% голосований на пленарных заседаниях Рады.