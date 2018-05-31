Прокурор назвал имя "исполнителя" в деле Бабченко

Алексей Цымбалюк Фото: Facebook Алексея Цымбалюка

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По словам прокурора, Цимбалюк не дал однозначного ответа на предложение организатора и обратился в СБУ

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Человеком, который "согласился" на предложение подозреваемого Бориса Германа убить журналиста Аркадия Бабченко, был гражданин Украины Алексей Цымбалюк, который впоследствии обратился в СБУ и пошел на сотрудничество со следствием. Об этом в суде по избранию меры пресечения для Германа заявил прокурор.

По его словам, на указанное предложение Цымбалюк не дал однозначного отказа, но в тот же день, 6 апреля, сообщил об этом СБУ и в дальнейшем был привлечен к проведению негласных следственных действий.

Ранее в Facebook пользователя под именем Алексей Цымбалюк появился пост, в котором его автор признается в том, что именно он был "исполнителем" в инсценированном убийстве Бабченко. Автор страницы является участником АТО. Также в его аккаунте опубликованы фото в облачении священника.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. Вероятного организатора убийства задержали в Киеве. Сегодня ему избрают меру пресечения. Суд обнародовал имя подозреваемого, а его адвокат рассказал, чем он занимается.