Прокурор сказал, как Манафорт прятал полученные в Украине деньги

Пол Манафорт (фото - Getty Images) Фото: Getty Images

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У него было несколько десятков банковских счетов в трех государствах

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Экс-глава президентской кампании Дональда Трампа и лоббист интересов беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича в США Пол Манафорт открыл более 30 банковских счетов в трех странах для получения и сокрытия своих доходов из Украины. Об этом заявил федеральный прокурор на суде по Манафорта, передает Reuters.

Прокурор Узо Асонье из команды Роберта Мюллера сделал соответствующий комментарий во время вступительного заявления стороны обвинения в суде над Манафортом в федеральном суде штата Вирджиния.

В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, в том числе, в уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины, в заговоре против государства и отмывании денег.

15 июня суд в Вашингтоне принял решение о взятии под стражу Манафорта.

30 июля сообщалось, что Манафорт заработал более $60 млн в качестве политического консультанта в Украине.

Суд над Манафортом начался 31 июля.