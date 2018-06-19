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19.06.2018, 10:25

Прокурора в Киеве взяли на горячем: сходил в кафе ради взятки

Прокурора в Киеве взяли на горячем: сходил в кафе ради взятки - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

20 тысяч долларов США сотрудник прокуратуры вместе с сообщником требовали за то, чтобы не давать ход уголовному производству

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Прокурор одной из киевских местных прокуратур в сговоре с бывшим работником Генпрокуратуры с прошлого сентября требовали у двух граждан взятку $22,5 тысячи за то, чтобы не сообщать одному из них о подозрении в уголовном деле. Оба злоумышленника задержаны, сообщает пресс-служба ГПУ.

"18 июня около 19:35 бывший работник ГПУ, находясь в помещении кафе "Мафия" в Киеве, получил для себя и прокурора местной прокуратуры часть взятки в размере $20 тысяч, после чего оба были задержаны", - рапортовали в ГПУ.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Досудебное расследование идет по ч. 3 ст. 368 УК - получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение.

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Если вину фигурантов докажут, им грозит от восьми до 12 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде ареста.

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Теги: гпу, взятка, андрей лысенко
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