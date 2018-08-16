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16.08.2018, 13:54

Прокуроры просят для Януковича 15 лет тюрьмы

Прокуроры просят для Януковича 15 лет тюрьмы - Фото
Виктор Янукович (фото - скриншот видео)

Всю речь прокурорам пришлось читать, пытаясь переговорить адвоката Виктора Сердюка на заседании суда

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Прокуроры просят лишить беглого экс-президента Виктора Януковича свободы сроком на 15 лет. Об этом они заявили, заканчивая дебатную речь в деле о госизмене, передает корреспондент LIGA.net.

Всю речь прокурорам пришлось читать, пытаясь переговорить адвоката Виктора Сердюка. Защитники все время требовали прекратить дебаты, допросить свидетелей и вывести из процесса бесплатного адвоката Юрия Рябовола, кричали об их незаконности.

"Просим признать виновным и осудить на 15 лет лишения свободы", - несмотря на крик адвокатов, удалось громко сказать стороне обвинения. Судья Владислав Девятко приобщил дебатную речь прокуроров к делу.

4 марта 2017 года прокуратура передала в суд обвинительный акт: Януковича подозревают в нескольких преступлениях: госизмене, пособничестве в умышленных действиях для изменения границы и в ведении агрессивной войны.

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Теги: дело о госизмене, виктор янукович, прокуроры
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