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29.05.2018, 13:55

Против онлайн-СМИ открыли дело за трансляцию "парада" боевиков

Против онлайн-СМИ открыли дело за трансляцию "парада" боевиков - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

СБУ расследует трансляцию псевдопарада ресурсом Корреспондент.net как пропаганду коммунистического тоталитарного режима

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Служба безопасности открыла уголовное производство по факту прямой трансляции на сайте интернет-издания Корреспондент.net фейкового "парада Победы", который подконтрольные Кремлю боевики провели во временно оккупированном Донецке 9 мая 2018 года. Об этом говорится в ответе СБУ на обращение народного депутата Виктории Сюмар, который парламентарий опубликовала в своем Facebook.

Как отмечается в документе, спецслужба начала досудебное расследование 24 мая. Предварительная квалификация дела – ч. 2 ст. 436-1 УК (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического тоталитарного режима с использованием СМИ).

Фото: facebook.com/vsiumar

9 мая 2018 года секретарь СНБО Александр Турчинов обратился к СБУ с просьбой расследовать трансляцию некоторыми онлайн-СМИ "военного парада" террористов в оккупированном Донецке и предложил внести эти информационные ресурсы в санкционный список. В спецслужбе пообещали рассмотреть этот призыв и внести предложения по результатам проверки.

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Теги: сбу, война в донбассе, пропаганда, парад боевиков, парад в донецке
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