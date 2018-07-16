Против Пашинского открыли дело за угрозы секретарю комитета ВР

Сергей Пашинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Нардеп опровергает обвинения

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Глава секретариата комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны и безопасности Татьяна Блистив пожаловалась на угрозы убийства от руководителя комитета нардепа Сергея Пашинского. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в НПУ.

Отмечается, что по ее заявлению было открыто производство.

Генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга 16 июля отметил, что речь идет о достаточно серьезных обвинениях в отношении народного депутата. По его словам, руководитель следственного управления СБУ принял все материалы производства и проведет все необходимые следственные действия.

"Мы знаем господина Пашинского, у него достаточно реактивный характер, но в данном случае, если правда то, о чем пишет заявительница, то это уже не просто эмоции", - сказал генпрокурор.

По мнению Луценко, до конца депутатских каникул правоохранители будут готовы дать ответ, есть ли основания для снятия неприкосновенности с Пашинского.

Сам Пашинский в комментарии журналистам утверждал, что против Блистив возбуждено уголовное дело о мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении властью. По словам нардепа, он получил неопровержимые доказательства правонарушений. Обвинения против себя он считает "линией защиты" Блистив.